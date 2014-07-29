Süddeutsche.de: Радикальные силы пытаются подтолкнуть Путина к вторжению в Украину

В своей статье «Радикальные силы пытаются подтолкнуть Путина к вторжению в Украину» на сайте Süddeutsche.de Юлиан Ханс пишет, что сам Путин не впечатлен грозящими санкциями. В понедельник он рассказал, что и без того собирался ограничить импорт военного снаряжения из ЕС. Российская военная промышленность «полностью» в состоянии производить все сама. Россия как раз должна обезопасить себя «от риска расторжения договора нашими европейскими партнерами».

Михаил Фрадков, премьер-министр во время первого президентского срока Путина в Кремле, более скептичен: «Если санкции коснутся всего финансового сектора, то через шесть месяцев экономика развалится», сказал он. То, что президент находится под большим давлением, подтвердил также инсайдер Кремля. Радикальные силы пытались подтолкнуть Путина к вторжению в Украину. Поддержку они получили бы от патриотически настроенной общественности. На самом деле, подчиняющееся государству телевидение способствует тому, чтобы это чувство не иссякло. Новостями о реальных и вымышленных жертвах антитеррористической операции Киева, о вымышленных нарушенных обещаниях европейских политиков и о США, которые пытались разделить Европу и Россию.

Сильной оппозиции в Кремле московские наблюдатели сейчас не видят. Путин окружил себя в начале своего третьего срока в мае 2012 людьми, которые разделяют его курс, говорит исследователь Ольга Крыштановская, которая еще два года назад сама была в партии Путина «Единая Россия». У нее нет оснований предполагать, что в правительственном кругу произошел раскол. «В нашем обществе не принято, что правящая элита может о чем-либо дискутировать», это заложено в авторитарной традиции страны: «Человек либо соглашается, либо уходит». Конечно, и в обществе, и в Кремле есть беспокойство. Рядовые граждане, также как и олигархи, боятся за свое благополучие. «Но есть моменты, в которые люди понимают, что есть высшая цель: возрождение великой державы». Также и люди из самого близкого окружения Путина, которые находятся в черном списке США, поэтому готовы терпеть убытки.

Либералов в Кремле больше не слышат

Представителей либерального крыла, напротив, в Кремле больше не слышат. На прошлой неделе бывший министр финансов Алексей Кудрин в своем интервью государственному информационному агентству ИТАР-ТАСС предупредил, что, если страна и дальше будет следовать курсу противостояния, и Запад введет дополнительные санкции, то это будет стоить русским в среднем до одной пятой их дохода. Но его слова не попали в газеты и новостные порталы в интернете.

Государственное телевидение, через которое более 90 процентов населения воспринимают мир, не пустило слова последнего либерального друга Путина в эфир. Если бы такие мысли появились на телевидении, это было бы знаком возможного изменения курса, считает Крыштановская. Правая реакционная оппозиция всегда к этому склонялась, даже тогда, когда за границей ее не воспринимали, как либеральную, ориентированную на Запад оппозицию. Консерваторы оказывали давление на Путина с тех пор, как он 15 лет назад пришел к власти. Сейчас уже вряд ли есть либералы, которые смогут сформировать противовес.

О расколе в кругу власти Путина не может быть речи, говорит близкий к Кремлю политический советник Евгений Минченко. Всегда существовали разные лагеря, между которыми Путин выступал в роли модератора. « В то, что сейчас появится оппозиция против президента, я не верю. Это наивная надежда Запада».