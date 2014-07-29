Вооруженные силы России в 7 км от границы с Украиной обустроили военный лагерь
13:09, 29 июля 2014Политика
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Вооруженные силы России в 7 км от границы с Сумской областью Украины обустроили военный лагерь.
Вооруженные силы России в 7 км от границы с Украиной обустроили военный лагерь/ Яндекс Карты
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеНа границе с Украиной - около 100 тысяч российских военных - эксперт
«Продолжается передислокация подразделений вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинско-российской границы», - отметил он.
По данным Лысенко, «на окраине российского села Подол-Гора, в 7 км от границы с Сумской областью, расположен военный лагерь».
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