Вооруженные силы России в 7 км от границы с Украиной обустроили военный лагерь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеНа границе с Украиной - около 100 тысяч российских военных - эксперт

«Продолжается передислокация подразделений вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинско-российской границы», - отметил он.

По данным Лысенко, «на окраине российского села Подол-Гора, в 7 км от границы с Сумской областью, расположен военный лагерь».