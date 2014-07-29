СБУ задержала двух военнослужащих, которые похищали из воинской части авиагорючее

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что офицеры (один из которых отвечал за техническое состояние военных самолетов) за счет недостаточного качественного проведения регламентных работ на самолетах, находящихся на боевом дежурстве, искусственно создавали остаток авиагорючего, который затем вывозили и реализовывали.

Правонарушители были задержаны сотрудниками СБУ «на горячем» при попытке вывезти с территории воинской части 500 литров авиационного горючего.Читайте такжеВ Днепропетровске арестовали стюарда, который докладывал "ДНР" о вылетах украинских самолетов

В отношении задержанных прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 410 (похищение военнослужащим военного имущества) Уголовного кодекса Украины.

Руководством Министерства обороны Украины принято решение лишить офицеров воинских званий и уволить со службы без права на пенсию.