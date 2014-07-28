ЕС расширил санкционный список и принял ограничительные меры по Крыму

Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе во время заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER), сообщил собственному корреспонденту УНИАН европейский дипломат.

"Постоянные представители согласились добавить другие лица и организации, которые выигрывают или поддерживают российских лиц, принимающих решения (так называемые "соратники"), в список лиц, которые подлежат заморозке активов и запрете на въезд в ЕС. Также была достигнута договоренность направить санкции на другие юридические лица, ответственные за действия против территориальной целостности Украины", - сказал он.

В список попали 8 человек и 3 компании.

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По словам дипломата, COREPER также согласовал дальнейшие меры, ограничивающие торговлю и инвестиции в Крым и Севастополь. "Эти ограничительные меры останавливают инвестиции в некоторые сектора в Крыму и Севастополе (создание, приобретение или развитие транспортной, телекоммуникационной, энергетической отраслей; инвестиции в нефть, инвестиции в газовые или другие полезные ископаемые). Они также запрещают экспорт ключевого оборудования для этих секторов в Крыму и Севастополе", - добавил он.

Правовые акты относительно введения этих решений в силу будут приняты по письменной процедуре в среду и будут опубликованы в Официальном журнале в среду вечером, 30 июля, - уточнил дипломат.

Завтра COREPER обсудит экономические меры в свете дестабилизирующей роли России в Восточной Украине.