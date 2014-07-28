Kurier.at: России скоро придется отказаться от денег и технологий из Европы

В своей статье под названием «России скоро придется отказаться от денег и технологий из Европы», опубликованной на сайте Kurier.at Филипп Хакер-Вальтон сообщает, что эти дни являются решающими для отношений между РФ и ЕС. В субботу разрешения на въезд верхушки аппарата безопасности Москвы были отозваны, а счета в банках заморожены. На этой неделе страны-учасницы ЕС хотят ввести жесткие санкции против России.

За выходные, эксперты Европейской комиссии разработали широкий перечень мер. На понедельник и вторник запланированы заседания послов ЕС. Они должны исследовать предложенные санкции и достичь соглашения, где это возможно.

Эмбарго на поставки оружия

Политическое решение в руках глав государств и правительств, они могут дать свое согласие послам. Также не исключают специальный саммит на этой неделе в Брюсселе.

Пакет санкций, который разработала Еврокомиссия, достаточно широк, но не все его пункты будут приняты в ближайшие дни. Обсуждают, эмбарго на поставки оружия, прекращение экспорта высокотехнологичных продуктов, к тому же ограничение поставок специального оборудования для добычи нефти и газа. Предусматривается также ограничение доступа российских банков на европейские рынки капитала.

Страх перед последствиями

Главным препятствием для новых санкций может стать, равномерное распределение последствий среди 28 стран-учасниц ЕС. Так что неудивительно, что до сих пор Ведикобритания, Польша и Швеция высказывались громче всех за введение жестких мер; они вместе экспортируют в Россию меньше, чем Германия, и санкции коснуться их в меньшей мере. Хотя в Берлине и настаивают, что это должен быть обдуманный пакет (что касается последсвий для ЕС), но показывают также готовность к жестким санкциям. «Наивысшим приоритетом является сохранение стабильности и мира», сказал министр финансов Вольфганг Шойбле газете Bild am Sonntag.

До сих пор процесс тормозила Франция, которая боится потерять многомиллиардный контракт с Россией на поставку военной техники, от этого контракта зависят тысячи рабочих мест. Правительство в Париже и сейчас настаивает на поставке хотя бы одного из заказанных «Мистралей» этой осенью.

Реакция на санкции

В своей статье «Россия считает, что ее планы в Арктике под угрозой», опубликованной на сайте Kurier.at Ельке Виндиш пишет, что, если ЕС введет дальнейшие санкции, прежде всего это затронет энергетическую отрасль. Планы на разработку месторождений и добычу природных ресурсов в российской Арктике могут сойти на нет.

Намного большая опасность грозит российскому финансовому сектору: европейские финансовые рынки могут стать для России закрытой зоной. По словам представителя делегации ЕС в России на радио Эхо Москвы, санкции должны коснуться предприятий, которые извлекают выгоду из политики России по отношению к Украине. В том числе и в Крыму: порты Севастополь и Керчь, а также концерн Массандра. Уже в царские времена он выпускал портвейн, который мог конкурировать с привезенным с Пиренейского полуострова. По словам главы концерна, Янины Павленко, причины для эмбарго были, но положение не ухудшилось. Сейчас сотрудничество с Европой ограничивается импортом пробок, хотя и были альтернативы.

Пресс-секретарь крымского правительства заявил, что санкции были «немного больше, чем укус комара».

Президент Чечни Рамзан Кадыров, который также в черном списке с пятницы, противопоставил свой собственный список плохих мальчиков, во главе с президентом США Бараком Обамой.

МИД России не относится к грозящему эмбарго с беспечностью и в субботу заговорило в непривычно резких тонах. Говорили о самоунижении Европы, как в российской поговорке «Унтер-офицерская вдова сама себя высекла». Санкции против высокопоставленных офицеров разведки угрожают сотрудничеству в борьбе с экстремизмом и организованной преступностью. Глобальная арена терроризма, которая годами тщетно пытается расколоть международное сообщество, будет в восторге, а Брюссель несет за это полную ответственность.