Электронные технологии в АП введут в середине августа - заместитель главы АП

"Внедрение информационных технологий (в Администрации президента - УНИАН) позволит взаимодействовать не бумагой, а электронным методом ... У нас должен быть портал для взаимодействия, где отслеживаются документы с комментариями, то, как работает бизнес в Украине, общественные организации и ряд государственных структур. К середине августа", - заявил он.

Шимкив также отметил, что важно на данный момент запустить в АП электронный документооборот.

"Дальше необходимо запустить электронный документооборот. Что это значит? Все документы на бумажечках будут в электронной форме", - сказал Шимкив. "Это те вещи, которыми мы в жизни привыкли пользоваться. Это должно превратиться в корпоративную систему. Это необходимо нам сегодня для эффективной работы", - добавил он.

Читайте такжеВ АП собираются сократить 20% штата и ввести экзамен для сотрудников

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, который ранее работал генеральным директором «Microsoft Украина». Он должен заниматься разработкой единой платформы, отвечающей за осуществление реформ в Украине.

Ранее Шимкив заявил, что он будет заниматься реформированием АП и своим примером хочет продемонстрировать, как нужно эффективно реформировать государственное учреждение. Он считает, что нужно провести серьезные кадровые изменения в госслужбах, потому что от людей, работающих там, зависит, будут ли выполняться законы.