В АП собираются сократить 20% штата и ввести экзамен для сотрудников

Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник заместитель главы Администрации президента, отвечающий за проведение реформ в Украине, Дмитрий Шимкив.

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"Дальше – это переоценка всего штата. Мы хотим ввести понятие ценностей, компетентности государственных чиновников для каждой должности. Какие знания должны быть, какими языками он должен владеть, какими навыками он должен обладать. Это должно быть прописано стандартом. Они все будут проходить экзамен", - сказал Шимкив.

Также замглавы АП отметил, что на данный момент важно провести сокращение штата. В частности, по его словам, будет сокращено 20% сотрудников Администрации президента.

"Сейчас первая задача – структура, организация, количество штата. Мы сокращаем его на 20% - это 416 человек (останется – УНИАН)", – отметил Шимкив.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко утвердил предельную численность работников Администрации президента в количестве 416 штатных единиц. Согласно опубликованному указу, президент также определил структуру АП: глава Администрации президента Украины, два первых заместителя главы АП, заместитель главы АП, первый помощник президента, помощники, советники президента, пресс-секретарь, уполномоченные президента; Служба президента Украины, офис главы АП, 15 головных департаментов, 5 департаментов, приемная главы государства, 4 отдела.