Вехи недели. Горячий четверг, АТО с информационной войной и мэры под огнем

Брак по расчету между политическими силами, называвшими себя победителями Януковича, официально расторгнут. Представители «УДАРа» и «Свободы», движимые стремление обеспечить Президенту возможность для роспуска Верховной Рады, а себе – выгодные стартовые возможности, объявили о выходе из состава коалиции. «Батькивщина» на правах крупнейшей парламентской фракции резко ощутила себя обманутой, а Кремль – триумфатором, о чем и поспешила поведать украинским гражданам. На самом деле «сердечники» изрядно передергивают, поскольку распад коалиции не означает прекращения полномочий Верховной Рады, а лишь является предупреждением о грядущем через месяц ее роспуске.

Не лишним будет отметить, что одновременно с процессом распада коалиции была распущена фракция коммунистов, чему предшествовало оперативное внесение изменений в парламентский регламент. Теперь соратникам Петра Симоненко, возможно, впервые за многие годы предстоит ощутить вкус настоящей оппозиционности. Но не стоит думать, будто парламентариями двигал исключительно пещерный антикоммунизм, о котором любят рассуждать идеологические наследники Владимира Ленина. Все намного проще: большинство участников будущих выборов намерены претендовать на свой кусок протестного электората.

Арсений Яценюк решил показать зубы и с парламентской трибуны после впечатляющей риторической артподготовки объявил о своей отставке. Если бы не поспешность, не подкрепленная никакими регламентными нормами, с назначением Владимира Гройсмана врио премьера, у Арсения Петровича был бы неплохой шанс предстать перед страной в качестве жертвы депутатской безответственности. Но дьявол, как известно, в деталях, и Яценюку вместо открытия себе пространства для политического маневра, по всей вероятности, придется вернуться к управлению правительством до вступления в полномочия восьмого созыва Верховной Рады. Как вариант – уйти в предвыборный отпуск, что, согласитесь, несколько отличается от отставки с высоко поднятой головой.

Оперативно отреагировали на подвижки в парламенте социологи, рисующие неимоверно светлое будущее Радикальной партии, радужные перспективы – президентской партии «Солидарность» и угнетающие – коммунистам и «регионалам». Однако говорить о реалистичности этих данных не приходится, поскольку пока ни у кого нет четкого понимания правил, по которым пройдут парламентские выборы осенью 2014 года. Да и титанические усилия «героев вчерашних дней» не лишаться досрочно депутатских мандатов необходимо учитывать.

Несмотря на политические дрязги и серьезное сопротивление террористов силы АТО продолжают наступление на Донбассе, знаменуя практически каждый день сообщением о восстановлении власти Украины в одном из городов региона. В воскресенье украинским силовикам практически удалось разделить границы влияния самопровозглашенных ДНР и ЛНР, минимизировав их возможности маневрирования людьми и техникой. Интересный момент: чем успешнее действуют войска, Нацгвардия и добровольческие батальоны, тем чаще в социальных сетях звучат тезисы «Военных сливают», «Россия давит» и появляются другие признаки словесного апокалипсиса. Секрет прост: против Украины идет масштабная информационная война, просто российские спецпропагандисты не напоминают большевистских агитаторов образца лета 1917-го, а действуют намного тоньше, используя для достижения своих целей обрывки информации, манипуляции, а в случае необходимости - не гнушаются манипуляциями с женами и матерями мобилизованных.

Непростые времена настали для мэров украинских городов. Городской голова Кременчуга Олег Бабаев был расстрелян у собственной машины, а по дому львовского мэра Андрея Садового выстрелили из противотанкового гранатомета. Правоохранители квалифицировали оба покушения как террористические акты, и попытаются оперативно их расследовать. Для Садового, имеющего политические амбиции национального масштаба, такой «огневой привет» выглядит как предупреждение поумерить пыл.