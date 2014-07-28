Продолжается операция сил АТО по освобождению Лутугино, Шахтерска и Тореза

Об этом написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Продолжается операция сил АТО по освобождению н.п.Лутугино, Шахтерск, Торез и уничтожению группировки террористов в районе кургана Саур-Могила. Расширяется зона, контролируемая силами АТО, в районе н.п.Горловка", - написал эксперт. Читайте такжеСилы АТО заблокировали Горловку - Селезнев

Кроме этого, подразделениями сил АТО проведены рейды в направлении населенных пунктов Шахтерск, Терновое, Редкодуб, Саур-Могила.

Одновременно авиацией сил АТО уничтожено значительное количество живой силы, вооружений и техники боевиков, информирует Тымчук.

Он также сообщил, что террористы проводят контратаки в районе Луганска, пытаясь оттеснить силы АТО. Позиции сил АТО на территории аэропорта в Луганске постоянно обстреливаются из РСЗО БМ-21 «Град», танков и минометов. Читайте такжеВ Горловке погибли 13 человек, среди них - 2 маленьких детей - Донецкая ОГА

"Обстреляны позиции сил АТО близ н.п.Старобешево, Амвросиевка, Саур-Могила, блок-поста на трассе Оленевка-Донецк. Обстрелы произведены из минометов и РСЗО БМ-21 «Град». С территории России как минимум дважды произведены обстрелы позиций сил АТО в приграничных районах. Обстрелы произведены из артиллерии", - информирует Тымчук.