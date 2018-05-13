Почему не явился Янукович?

От круглого стола в формате коалиция-оппозиция журналисты ожидали или продолжения телеоперы или понимания. Может, наконец договорятся и начнут работать? – ожидали оптимисты, которые нашлись не только среди наблюдателей, но и среди самих депутатов коалиционных фракций. Чем дальше затягивалось начало, тем меньше оптимизма оставалось.

За полчаса ожидания в зале очутился депутат от БЮТ – Николай Томенко, который первым выразил недовольство поведением партнеров на переговорах: “Наша Украина”, Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины отказались принимать участие в работе круглого стола в связи с отсутствием лидера фракции Партии регионов Виктора Януковича. Проведение круглого стола, сказал он, «теряет какой-нибудь смысл» без участия руководства фракции “регионов”. Он отметил, что на заседании должны были быть выражены позиции обеих сторон, обсуждена ситуация и подготовлены документы, которые бы дали возможность решить ситуацию, что сложилась в Верховной Раде. Николай Томенко высказал также интересную версию происходящего: он считает, что Партия регионов сознательно затягивает время, чтобы собрать 226 голосов народных депутатов в поддержку кандидатуры своего лидера Виктора Януковича на должность Председателя Верховной Рады.

Не замешкался с ответом и другой нардеп – теперь от Партии регионов Тарас Черновил, терпеливо подождав, пока Томенко освободит микрофон: “Фракция Партии регионов не считала целесообразным присутствие лидера партии Виктора Януковича на первом этапе проведения круглого стола власти и оппозиции”. По его словам, ПР решила, что на первом заседании должны работать эксперты. Такими ПР и фракция назначили Раису Богатирьову, Евгения Кушнарьова, Елену Лукаш и самого Черновола, которые имели все представительские полномочия и были готовы выразить свою позицию. По другой информации, Янукович не захотел приехать на переговоры из-за отсутствия Президента.

“Думаю, его отсутствие связано с тем, что здесь нет Президента, - сказала журналистам руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна Мокриди. – Но участие Ющенко в первом раунде круглого стола и не планировалось, о чем хорошо известно и лидеру ПР”.

“Это парламентские переговоры, причем здесь Президент - непонятно. Это все равно что его появление на футбольном матче," – выразил позицию политолог и депутат БЮТ Дмитрий Выдрин.

Немного позже “Регионы” в лице первого заместителя председателя политисполкома Василий Джарти подтвердили свою позицию: “Фракция Партии регионов считает, что Президент Украины Виктор Ющенко как инициатор проведения круглого стола власти и оппозиции должен возглавить его и вести переговорный процесс при участии всех политических сил, представленных в Верховной Раде". Переговорные стороны все же неудовлетворены таким поведением своих визави.

“То ли сорвать переговоры, или еще более накалять ситуацию, дополнительно ли попиариться... – объясняет позицию ПР Дмитрий Видрин. - Нет ни аргументов, ни слов, ни политологических сроков, чтобы объяснить такие действия Партии регионов. По европейским традициям, если начинаются какие-нибудь масштабные переговоры, именно лидеры показывают масштаб переговоров... Оппозиция должна быть контролером и критиком. Вместо этого она срывает переговоры, которые в первую очередь нужны ей самой”.

Позицию “Нашей Украины” выразила Татьяна Мокриди, единственный представитель НУ, которая общалась с журналистами: “Были согласованы все вопросы относительно круглого стола: регламент выступлений, фамилии сопредседателей, сценарий… Был готов и проект резолюции по результатам переговоров. Сопредседателями заседания должны были стать Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. НУ считает, что Янукович до сих пор находится в состоянии президентской кампании и продолжает позиционироваться как кандидат в Президенты. Мне кажется, ему уже время начать конструктивно работать в парламенте”.

Что же дальше? “Януковича ожидать не будем”, - говорит социалист Иван Бокий. - “Будем собирать президиум и решать, как дальше работать. Коалиция будет действовать дальше лишь методом переговоров. Договариваться (с ПР. - Автор) нужно было здесь, на круглом столе. На какие уступки пошли бы все коалицианти – сказать не могу”.

По словам Бокого, “Регионам” уже почти пообещали должности вице-спикера, главы Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации и Счетной палаты.

В комитетах тоже есть уступки: речь шла о трех контрольных парламентских комитетах - комитет свободы слова, регламентный комитет, один из правоохранительных комитетов. “Но это предложения, они еще не согласованы”, - заметил социалист.

Неофициально же депутаты СПУ сознаются: все члены фракции, кроме семи депутатов – команды Иосифа Винского - готовые сорвать пакетное голосование относительно назначений спикера и премьера. А затем, после провала Порошенко (который претендует на должность Главы ВР) голосовать тайно и, при поддержке Партии регионов, назначить голосованием председателем ВР Александра Мороза, Андрея Клюева – его первым заместителем и Адама Мартинюка – вице-спикером.

И еще, говорят, партия Януковича до сих пор не оставляет надежды создать широкую коалицию. Каким образом – эксперты лишь пожимают плечами.

Дмитрий Стаховский, фото автора