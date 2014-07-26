Батальон "Донбасс": В Лисичанске террористы оставили запасы оружия и продпаек ВС РФ

Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав соответствующее фото.

"Батальон "Донбасс" выражает благодарность руководству ВС РФ за содержание складов, захваченных в Лисичанске у террористов. "Мухи", "Шмели", минометы, 43 ящика мин к минометам, большое количество боеприпасов... Все, чем родное Минобороны не хотело нас поставлять (нет согласований), полученное на гостеприимных складах местных сепаратистов", - сообщил он.

Читайте такжеВ Артемовске обнаружен оставленный террористами склад боеприпасов

"Особенно хорошо пошла липецкая тушенка под тульское сгущенное молоко. Почти все раздали местным жителям и нам чуть чуть осталось. Вкусно. Жалко хлеб надо доставлять из Артемовска. Может подкинете хлебушка из Ростова на Дону?", - пошутил Семенченко.