Украина готова выполнить все обязательства перед МВФ - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда Кристин Лагард, сообщает пресс-служба президента.

"Несмотря на сложную ситуацию в стране, украинская власть вместе с миссией МВФ разработали скорректированный план реформ для реализации Программы с целью дальнейшего согласования на Совете директоров МВФ, который состоится во второй половине августа", - говорится в сообщении.

Комментируя заявление Арсения Яценюка об отставке с должности Премьер-министра, Петр Порошенко отметил, что Конституция и законодательство дают четкие ответы для обеспечения стабильности в этой ситуации.

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Он отметил, что в течение 10 дней вопрос о доверии Правительству должен быть проголосован Парламентом. Сейчас все члены Правительства продолжают исполнять свои функции.

Глава государства сообщил о том, что он провел встречу с Арсением Яценюком, Председателем Верховной Рады Александром Турчиновым и председателями фракций, по результатам которой было согласовано в соответствии с процедурой провести голосование о доверии Правительству для того, чтобы подтвердить стабильность команды для осуществления реформ.

Со своей стороны, Кристин Лагард отметила: «Ваше слово и преданность значат для нас очень много».

Она предостерегла украинских политиков от популизма и лишних обещаний во время предвыборной кампании, поскольку в современном финансово-экономическом положении Украины они не смогут быть реализованы.

"Украине необходимо двигаться в рамках той программы Правительства, которая нашла поддержку у МВФ и считается реалистичной", - отметила Директор-распорядитель МВФ.