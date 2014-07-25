Президент посмертно присвоил Александру Радиевскому звание генерал-майора

23:35, 25 июля 2014
Политика
2 0

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о присвоении полковнику Александру Радиевскому воинского звания генерал-майора (посмертно).

полковник Радієвський / gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Александр Радиевский был командиром военной части 3011 Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.

В ходе спецоперации по освобождению Николаевки, Семеновки и Славянска он лично руководил действиями бойцов по уничтожению вражеских блокпостов. 

Читайте такжеВ засаде под Лисичанском погиб полковник Нацгвадії Радієвський

23 июля во время спецоперации по освобождению Лисичанска Александр Радиевский вместе с бойцами попал в засаду на мосту. Во время боя с бандитскими группировками полковник погиб.

15 июля 2014 Президент Украины наградил полковника Александра Радиевского орденом «За мужество» III степени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter