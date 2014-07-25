Порошенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Яценюком
22:53, 25 июля 2014Политика
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Распад коалиции в Верховной Раде не должен парализовать работу парламента и не является правовым основанием для отставки Правительства.
фото пресс-службы президента Украины
Об этом глава государства заявил во время плановой совещания с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком и руководителями фракций, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства рассчитывает на дальнейшую совместную работу с Яценюком и всем составом Кабинета министров, что не исключает кадрового усиления правительственной команды.
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Порошенко, Турчинов, Яценюк, вместе с руководителями фракций едины в том, что роспуск коалиции не должен препятствовать принятию важных решений, необходимых всей Украине и каждому ее гражданину, подчеркивается в сообщении.
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