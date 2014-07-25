США положительно оценивают деятельность правительства при премьерстве Яценюка - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

“У нас есть большое уважение к тому, чего достиг Яценюк, начиная с марта”, - сказал Пайетт.

Он отметил, что с марта в Украине состоялись президентские выборы, была создана возможность подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.Читайте такжеИз правительства в ВР направлено заявление Яценюка об отставке с должности премьер-министра - Турчинов

“Правительство Азарова во время его премьерства никогда не смогло бы этого достичь. Яценюк и его команда пошли вперед, многое сделали в отношении реформ”, - сказал посол.

Он отметил, что “процесс исправления ошибок” продвинулся далеко вперед за время премьерства Яценюка.

Посол также отметил, что на пути реализации реформ “не пойдешь напрямик”, поскольку есть требования Международного валютного фонда, и нужно придерживаться этого пути, особенно сейчас, когда Украина предприняла первые шаги.

Посол выразил надежду, что преемник Яценюка будет продолжать реализовать реформы в Украине.Читайте такжеСША не удивлены отставкой Яценюка и готовы работать с новым премьером

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 июля, Яценюк подал в отставку с должности премьер-министра Украины «в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив».

Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении врио премьера вице-премьер-министра Владимира Гройсмана.