В течение одного дня пограничники обнаружили три немаркированных беспилотника

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера на участке отдела пограничной службы «Веселое» в Харьковской области пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков.

Еще два БПЛА вчера вечером пограничники сбили из стрелкового оружия вблизи одного из пунктов пропуска в Луганской области. Беспилотники также нарушили воздушное пространство Украины и выслеживали места дислокации личного состава и военной техники у границы.

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Таким образом, только за прошлые сутки пограничники обнаружили и захватили три БПЛА. Все они переданы для дальнейшей экспертизы Службе безопасности Украины.