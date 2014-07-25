В течение одного дня пограничники обнаружили три немаркированных беспилотника
В зоне проведения антитеррористической операции в течение одного дня пограничники обнаружили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) без опознавательных знаков.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера на участке отдела пограничной службы «Веселое» в Харьковской области пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков.
Еще два БПЛА вчера вечером пограничники сбили из стрелкового оружия вблизи одного из пунктов пропуска в Луганской области. Беспилотники также нарушили воздушное пространство Украины и выслеживали места дислокации личного состава и военной техники у границы.
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Таким образом, только за прошлые сутки пограничники обнаружили и захватили три БПЛА. Все они переданы для дальнейшей экспертизы Службе безопасности Украины.