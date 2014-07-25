Обнародовано распоряжение КМУ о назначении Гройсмана вр. и. о. премьер-министра

Как отмечается в документе, в связи с заявлением премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке «возложить временно исполнение полномочий премьер-министра Украины на вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Гройсмана Владимира Борисовича».

Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор» в ВР.

Напомним, фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту Украины распустить нынешний парламент и назначить новые выборы. Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если на протяжении 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить ВР Украины.

В тот же день премьер-министр Украины Яценюк подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив».

Читайте такжеСША не удивлены отставкой Яценюка и готовы работать с новым премьером

Выступая с трибуны Верховной Рады Украины, Яценюк заявил, что в любом случае не согласится на коалицию с «регионалами» и коммунистами, а поскольку действующая коалиция развалилась, то он принял решение подать в отставку.

«Какие варианты у правительства? Поскольку у нас парламентско-президентская республика, то первый вариант: распалась одна коалиция, премьер-министр начинает процедуру формирования новой коалиции. Что это значит? Это значит, что премьер-министр должен взять в коалицию коммунистов и «регионов». Я этого не сделаю ни при каких обстоятельствах», - отметил Яценюк.

По его словам, «есть второй вариант. В этом случае, когда нет новой коалиции, а действующая коалиция в парламентско-президентской республике распалась, правительство и премьер-министр обязаны подать в отставку. Я заявляю об отставке в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив”, - сказал Яценюк.