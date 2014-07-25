За организацию поставки бронежилетов Нацгвардии волонтерам грозит до 10 лет

Об этом со ссылкой на Фонд "Открытый Диалог" сообщает Украинская правда.

В частности, сообщается, что волонтеры фонда уже передали более 270 бронежилетов Вооруженным Силам Украины, в том числе - перенесли на себе через польско-украинскую границу. Такой метод называется "муравей". Он требует много времени и волонтеров для доставки более-менее приличной партии.

29 марта волонтеры организовали поставку крупной партии бронежилетов высоких стандартов - 4 категории (НАТО). Однако польская пограничная и таможенная служба задержали эту гуманитарную помощь, состоявшую из 42 пуленепробиваемых жилетов. Причина - отсутствие лицензии на поставку такого снаряжения.

На тот момент представители Фонда считали бронежилеты средством защиты. Впоследствии к бронежилетам добавилась партия из 116 касок, которые везли другие волонтеры. Средства защиты были приобретены легально, за собранные с разрешения польского правительства средства волонтеров.

Как сообщили польские журналисты, 22 июля, заместитель прокурора города Замостье, ведущий дело, перевел Романа Кушнира, Андрея Хавунко и еще более десятка волонтеров Фонда из статуса свидетелей в статус обвиняемых.

Читайте такжеГСЧС Украины заказала бронежилеты и каски в польском государственном холдингеСейчас задержанному водителю и причастным волонтерам грозит до 10 лет заключения за нарушение таможенного законодательства, а само же снаряжение будет уничтожено.

Читайте такжеВоеннослужащие ВСУ в зоне АТО обеспечены бронежилетами на 67%"Для решения проблемы и освобождения Романа и Андрея нужно подтверждение назначения этих бронежилетов от украинского правительства. Сейчас мы ожидаем письма от правительства Украины о том, что указанная партия бронежилетов является благотворительной помощью, не подлежит реализации, и будет бесплатно передана подразделениям ВС Украины", - сообщили в Фонде.