США имеют свидетельство, что Россия ведет артобстрел со своей территории

Об этом заявила представитель госдепартамента США Мари Харф, сообщает РИА Новости.

"У нас есть свидетельства, что Россия ведет артиллерийский огонь со своей территории, чтобы атаковать позиции украинских военных", - заявила Харф.

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Кроме того, Госдеп утверждает, что РФ планирует передать террористам мощные РСЗО (реактивные системы залпового огня, ред.).

"У нас есть данные, что Россия собирается поставить новые, более мощные системы залпового огня", - сказала она.