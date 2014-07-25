Госдеп: Россия собирается передать боевикам новое мощное вооружение

Об этом на брифинге для прессы в Вашингтоне заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Мари Харф, пишет РБК.

"У нас есть новые доказательства того, что русские собираются поставить несколько более тяжелых и мощных ракетных установок сепаратистским силам на Украине", - сказала Харф.

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По ее словам, также есть доказательства того, что "российская сторона вела артиллерийскую стрельбу по позициям украинских военных".

При этом представитель Госдепа отметила, что ее заявления основываются на разведывательной информации.