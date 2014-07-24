США не удивлены отставкой Яценюка и готовы работать с новым премьером

Спикер госдепартамента США Джен Псаки сообщила, что Арсений Яценюк провел в четверг телефонный разговор с государственным секретарем США Джоном Керри и проинформировал его об отставке.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала журналист Мирослава Гонгадзе.

Пресс-секретарь Госдепа дала понять, что события в парламенте не стали сюрпризом для правительства США, ведь проведение внеочередных парламентских выборов было базой предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

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Псаки также заявила, что Соединенные Штаты продолжают ужесточать санкции против России.

Как сообщал УНИАН, 24 июля премьер Арсений Яценюк подал в отставку из-за распада коалиции.

По словам главы МВД Арсена Авакова, временным исполняющим обязанности премьер-министра Украины будет Владимир Гройсман.

Президент Петр Порошенко призвал ВР срочно рассмотреть вопрос отставки правительства и выразил надежду, что "горячие эмоции утихнут, а верх возьмут холодный разум и чувство ответственности, вследствие чего весь Кабинет Министров продолжит свою работу"