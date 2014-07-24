В Славянске полностью разрушены 169 частных домов и 190 квартир - ОГА

В Славянске Донецкой области в ходе боевых действий были полностью разрушены 169 домов частного сектора и 190 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на заместителя городского головы Славянска Татьяну Малий.

Читайте такжеСлавянску необходимы дезинфицирующие средства

По ее словам, по уточненной информации, в городе полностью разрушено 169 домов частного сектора, 190 квартир, а 1147 квартирам требуется мелкий ремонт.

В ОГА подчеркнули, что сегодня многие жители готовы возвращаться в Славянск и помогать восстанавливать родной город.