В Славянске полностью разрушены 169 частных домов и 190 квартир - ОГА
20:00, 24 июля 2014Политика
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Еще 1147 квартирам требуется мелкий ремонт.
REUTERS
В Славянске Донецкой области в ходе боевых действий были полностью разрушены 169 домов частного сектора и 190 квартир.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на заместителя городского головы Славянска Татьяну Малий.
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По ее словам, по уточненной информации, в городе полностью разрушено 169 домов частного сектора, 190 квартир, а 1147 квартирам требуется мелкий ремонт.
В ОГА подчеркнули, что сегодня многие жители готовы возвращаться в Славянск и помогать восстанавливать родной город.
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