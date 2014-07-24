В Донецке на крышу балкона 9-этажного дома попал снаряд - горсовет

В Донецке на крышу балкона 9-этажного дома по улице Ходаковского, 4 попал снаряд, но не разорвался; пострадавших нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, в результате падения снаряда было повреждено ограждение технического этажа и 2 метра кровли. Жители дома самостоятельно покинули свои квартиры. Направление, с которого был выпущен снаряд, неизвестно, отметили в горсовете. И добавили, что по неподтвержденной информации представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» приехали на место происшествия, обезвредили снаряд и забрали его с собой.

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В горсовете также сообщили, что в целом в районах города ситуация остается неспокойной, жители Киевского, Куйбышевского и Кировского районов сообщают о взрывах и залпах тяжелого оружия.

Ситуация с водой по городу относительно стабильная. Ведутся работы по наладке водоснабжения в Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах. Как и в остальных районах города, к вечеру водоснабжение будет осуществляться всем потребителям с нормативным давлением после 19.00 и до 22.00.