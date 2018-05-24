Премьер должна сказать людям: «Украинский прорыв” – это и есть План присоединения к НАТО

4 февраля состоялась Международная конференция «Новая Украина в новой Европе», посвященная проблемам европейской безопасности. В частности, речь шла о заявленном Украиной стремлении к новому формату отношений с Организацией Североатлантического договора – возможности присоединения к Плану действий по обретению членства в НАТО (ПДЧ). Инициатором и организатором конференции выступил советник Президента Украины Олег Рыбачук. В работе форума приняли участие политики, дипломаты, бизнесмены, деятели культуры. Приведем некоторые точки зрения, выраженные этими деятелями.

Анатолий Гриценко, председатель парламентского комитета национальной безопасности и обороны ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДОЛЖНА БЫЛА БЫ СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ: «УКРАИНСКИЙ ПРОРЫВ” – ЭТО И ЕСТЬ ПДЧ

Украина, вне всякого сомнения, намного больше готова ко вступлению в НАТО, чем те страны, которые присоединились к ПДЧ в 1999 году. И готова пройти этот путь намного быстрее, чем Албания и Македония, которые присоединились к ПДЧ 9 лет назад, или Хорватия (6 лет).

В первую очередь, ПДЧ – это план приведения Украины в порядок. Во-вторых – повышение стандартов жизни для украинцев во всех сферах. И в-третьих, это большая ответственность власти за результаты своей деятельности. Поскольку предусмотренные процедуры будут вынуждать власть отчитываться перед своим народом и перед партнерами за то, что сделано.

Что касается Министерства обороны, то когда я был министром, мы разработали ПДЧ для Вооруженных Сил, и с марта 2006 года этот план выполняется. Речь идет о плане приведения нашей собственной армии в порядок – и ничего больше.

Если бы правительство было предано этомуй всему делу, то мы бы за период от подписания “письма трех” (за подписью Президента, Председателя ВР и премьера о присоединении к ПДЧ. – Авт.) услышали бы на всех экранах и от всех правительственных чиновников, что “Украинский прорыв для людей а не для политиков” – это и есть ПДЧ, и это было бы правдой или очень близко к правде. Потому что в “прорыве” (избирательной программе БЮТ. – Авт.) есть раздел о борьбе с коррупцией, так же как и в ПДЧ он будет. Там есть разделы о приведении в порядок экономической среды, и в ПДЧ он будет.

Я становлюсь большим пессимистом по отношению к тому, какое решение будет принято на Бухарестском саммите НАТО в апреле. После подписания “письма трех” я давал 70%, что будет принято позитивное решение, а теперь даю 20%, потому что не было серьезной правительственной поддержки кампании, в частности, из-за разноголосицы в Верховной Раде. Должностные лица ставили свою подпись, а затем не знали, как ее объяснить, и это все видели наши партнеры.

Но несмотря на все это, Украина сделала очень много, чтобы заявить о себе...

Так получилось, что в трех правительствах, где я работал с 2005 года, о НАТО в “режиме объяснения” говорили лишь два министра – министр обороны и министр иностранных дел. Остальные министры молчали. И именно поэтому у наших людей создалось впечатление, что НАТО – это военный блок, что это гибель и смерть... А не говорили о том, что НАТО – это нормальное сообщество стран, создавших надлежащие условия для своих граждан. Нужно добавить серьезности и прозрачности в дебатах и уверенности наших граждан и чтобы это шло от первых лиц правительства.

Юрий Ехануров, министр обороны: ПДЧ ПОЗВОЛИТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЛАСТЬ

Присоединение к Плану действий – это шаг во имя будущего, и дивиденды от этого получат следующие поколения. ПДЧ - логичное продолжение консолидированного диалога с НАТО по вопросам приобретения членства, который мы ведем уже три года. В политическом смысле Украина заявила о готовности такого шага еще в 2003 году... Сегодня мы только наверстываем потерянное время. И это очень хорошо, что позиция Президента, премьер-министра, Председателя ВР формально консолидирована.

План действий относительно членства – это стимул для реформирования политических институтов государства, развития экономики, социальной отрасли и сферы безопасности и обороны. Это возможность ввести беспристрастный контроль за действиями украинской власти.

К величайшему сожалению, евроатлантическая интеграция Украины ассоциируется у оппозиции с ухудшением отношений с Россией, но у политических сил в России нет оснований порицать отношения Украины с Альянсом, поскольку они сами проводят аналогичную политику в отношении НАТО. На одно наше совместное мероприятие с НАТО Россия отвечает двумя. Я уж на говорю о количестве представителей от России в штаб-квартире НАТО.

Противники евроатлантической интеграции отмечают рост расходов на нужды обороны в случае присоединения к Альянсу. Но для обеспечения нейтрального статуса Украины нужно иметь вооруженные силы численностью около 400 тысяч военнослужащих и соответственно их обеспечивать.

У нас разработана вся необходимая нормативно-законодательная база относительно присоединения.

Борис Тарасюк, председатель парламентского комитета европейской интеграции: ЭТО НЕ ЦЕЛЬ, А ЛИШЬ МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ – И НЕ НУЖНО ПОДМЕНЯТЬ ПОНЯТИЯ

Последние волны расширения ЕС и НАТО доказали, что новые страны, стремящиеся в объединенную Европе, проходят этот путь через членство в НАТО. И в этом отношении Украина не будет исключением.

Отвечает ли интересам Украины членство в НАТО? Я утверждаю – да, отвечает! Оно отвечает тем цивилизационным принципам, которыми Украина жила все века и тысячелетия. Украина была, есть и останется европейским государством. Оно отвечает нашим историческим потребностям и нашей национальной, европейской идентичности, которая была так убедительно продемонстрирована во время Оранжевой революции.

Я хочу опровергнуть критику со стороны оппонентов подписания “письма трех”. Председателю ВР не нужны дополнительные полномочия для того, чтобы подписать такого рода письмо. Например, в 1995 году, когда Украина стремилась получить членство в Совете Европы, аналогичное письмо за подписью Президента, Председателя ВР – в то время Александра Мороза – и премьер-министра было направлено в адрес Генсека Совета Европы. С просьбой рассмотреть положительно заявку о вступлении Украины в Совет Европы. И это лишь один пример, как подобный документ подписывался без какой-либо истерии.

Сегодня впервые возникла реальная перспектива, когда задекларированный курс на членство в НАТО может стать реальностью. Именно этим и объясняется антинатовская истерия, которую развернули наши оппоненты, потому что они пекутся не о наших национальных интересах, а о том, каким образом угодить патронам извне.

ПДЧ – это не цель, это лишь механизм достижения цели, и не нужно подменять понятия. Оппоненты говорят о ПДЧ как о членстве в НАТО, а до членства еще предстоит долго идти. Некоторые страны в ПДЧ находятся уже девять лет.

ПДЧ необходимо прежде всего нам, украинцам, чтобы реализовать наконец реформы, о которых мы так много говорим. Целевые планы на 2006–2007 год составлены в соответствии с требованиями ПДЧ, то есть фактически мы сейчас работаем в режиме ПДЧ. Сегодня необходимо отойти от политических спекуляций, истерии, чтобы акцентировать внимание вокруг конкретных вещей, а именно – выполнения Плана действий относительно членства в НАТО, который мы сами, украинцы, должны для себя выписать, – которым он должен быть.

Я мечтаю, чтобы в Украине «пятая колонна» была лишена наконец поддержки общества.

Олег Скрипка, лидер группы ВВ: В НАТО НЕ ХОТЯТ РЕГИОНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ КУЛЬТУРЫ

Меня как музыканта напрямую тема НАТО не интересует, но если люди сейчас проголосуют против НАТО, – я буду связывать это голосование с незнанием истории НАТО, истории военной Украины и вообще с уровнем культуры.

Мы знаем, какие регионы выступают против НАТО. Именно там не слушают украинскую музыку, потому что они ее не знают, и именно в этих регионах после 2004 года ни одного моего концерта не было.

Поэтому мы, деятели культуры, понимаем, что у нас есть общие интересы с евроатлантическими “интегрантами”. Могу определенно сказать, что от НАТО непосредственно зависит мой бизнес. Поэтому, говоря военным языком, мы союзники с “евроинтегрантами”.

Чем более культурной будет наша нация, тем больше она будет освобождаться от стереотипов пост- или неоимперского сознания, тем больше слушать украинскую музыку и меньше взрываться в шахтах.

У меня сердце болит, когда знаю, что люди находятся в такой темноте... Это очень значащий символ – они находятся под землей в темноте и взрываются там... Это значит, что они находятся в недрах своей несознательности. Так что нужно выходить из-под земли, на свет...

Есть силы, которые умышленно или неумышленно не пускают нас, книги, телевидение, кино, музыку в те темные регионы. И что делать?

Как говорится, чтобы привлечь девушку, ее нельзя насиловать. Так же здесь – нужно спросить людей, хотят они в Европу или нет? Но как их можно спросить, когда они ничего об этом не знают. И ясно, что мы, бойцы культурного фронта, должны их окультурить. Потому что для того, чтобы выросла пшеница, нужно посадить зерно, то есть информировать общество. Но если мы будем бросать зерно в асфальт, ничего не вырастет – люди не будут голосовать за евроинтеграцию. Потому что еще нужно обрабатывать почву... Люди должны быть готовы...

Мы должны понять, кто наши союзники... СМИ призваны информировать население. Но на сегодня так вышло, что мощнейшее СМИ – телевидение, – к сожалению, не наш союзник. К сожалению, это не моя функция – работать с телевидением, потому что украинские исполнители не достаточно часто там появляются. Поэтому это дело нашего правительства – найти общий язык с телевидением.

Если мы это сделаем, то нам будет намного проще проводить нашу совместную работу. Они уже не будут “обрабатывать” наших людей, не крутить им заангажированно советское кино и опять же не будут разворачивать политически заангажированную истерию.

Нам нужно работать вместе.

Вот почему я, боец культурного фронта, здесь.

Оксана Забужко, писательница: КАК МОЖНО АГИТИРОВАТЬ ЗА НАТО, ЕСЛИ В УКРАИНСКОМ ТЕЛЕЭФИРЕ ЦАРИТ РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА?

...Даже украинские журналисты не читают в оригинале ведущие европейские газеты. Они получают из российских сайтов переведенную европейскую информацию. Но те переводы, мягко говоря, не всегда отвечают тому, что написано в европейских СМИ. Те переводы не просто редактируются или цензурируются, а редактируются и цензурируются идеологически, в традициях того, что в советские времена называлось методом пропаганды. И это я могу вам засвидетельствовать авторитетно – как человек, однажды имевший «удовольствие» прочитать российский перевод своей статьи, опубликованной на английском языке в одном из западных изданий.

Господа, ну о каком НАТО можно говорить, о каком Европейском Союзе и с каким обществом собираются советоваться наши политики, когда это общество массово и в лице тех, кто должен его информировать, то есть журналистской прослойки, – получает информацию из Европейской Унии через Москву, соответствующим образом интерпретированную? Когда в украинском информационном пространстве широким потоком властвует российская пропаганда. И это не только цензурируемая и интерпретированная информация, которая идет через Интернет. Даже в сегодняшних российских сериалах имеется пропагандистский компонент. В этих условиях, когда украинский эфир реально не принадлежит Украине, когда в этом эфире “развлекаловки” соседней страны откровенно поливают грязью нынешнюю Украину и ее правительство, – это похоже, прошу прощения, на то, если бы вам сказали, что ваша мама курва, а вы не только похихикали, а еще и за это заплатили...

Все говорят об украинской земле, но никто не говорит о «украинском небе», то есть эфире. Национальное небо, национальный эфир Украине не принадлежит, в нем властвуют те, кому украинская власть этот эфир профукала.

У меня такое впечатление, что в этой ситуации с ПДЧ украинские власти попадают в ту яму, которую сами себе выкопали, потому что сегодня они нуждаются в этом эфире. То есть реально власть должна осознать, что она находится в состоянии информационной войны, которая ведется чужим государством на ее собственной территории.

Но я думаю, что можно спасти это, имея перед глазами такой стимул, как ПДЧ. Мне бы очень хотелось, чтобы этот стимул сработал.

Дмитрий Павлычко, поэт, общественный деятель: НАМ НУЖЕН НЕ РЕФЕРЕНДУМ, А ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Я за то, чтобы Украина была членом Европейского Союза, и в первую очередь она должна вступить в НАТО.

В 1992 году, будучи главой комиссии иностранных дел, по поручению Президента Леонида Кравчука я первый из наших дипломатов поехал к Генсеку НАТО Манфреду Вернеру в Зальцбург и вел с ним переговоры. И я считал, что на волне обретения государственности мы должна сразу идти туда и не ждать ничего. Но Вернер мне сказал: «Знаете, это не так просто». И я тогда понял, что они оглядываются. Европа и до сих пор оглядывается, потому что нас нужно было давно взять в НАТО, если бы она по-настоящему не боялась России.

Я считаю, что нам нужен сейчас не референдум, а энергетическая независимость – чтобы мы, когда будем идти в ЕС и НАТО, знали, что никто нам не перекроет ни газ, ни нефть. И это важнее всего! Но наша власть ничего не сделала для того, чтобы народ почувствовал, что мы готовы в НАТО.

В субботу в Украине был снесен самый большой памятник Ленину в Чигирине – в столице Богдана Хмельницкого. Это большой успех, но десятки, сотни этих памятников стоят по нашей земле, сотни улиц носят имена палачей нашего народа... Это говорит о том, что правительство должно сначала приблизить нас к ощущению своей независимости.

У нас нет в бюджете статьи, где бы были определены средства на издание украинских авторов на языкахх мира. Нас не знает Европа!.. Я люблю читать энциклопедии, и ни в одной англоязычной, испаноязычной или еще на каком-то языке энциклопедии я не нашел имени Шевченко. Есть все на «Ш» Шекспир, Шопенгауэр и так далее, но Шевченко нет.

Оксана Климончук