Яценюк не исключает, что распад коалиции в ВР может иметь драматические последствия

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключает, что сегодняшний распад парламентской коалиции может иметь драматические последствия для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады Украины.

Он отметил, что не полностью доволен работой своего правительства. “Хотелось бы сделать больше, хотелось бы сделать лучше, хотелось бы сделать быстрее”, - добавил он.

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В то же время, сказал Яценюк: отвечая на вопрос «Сделали ли мы все, что могли, что в наших силах?» — да, сделали».

Яценюк подчеркнул, что то, что произошло сегодня в парламентском зале, будет “иметь очень сложные, если не драматические последствия для страны”.

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Эти его слова были встречены аплодисментами, в частности - фракции “Батькивщина”. При этом Яценюк добавил: “Дай Бог, чтобы я ошибся”.

Яценюк уверен, что распад коалиции в украинском парламенте приветствуют в Государственной думе России.

“Само страшное для меня лично - не как для премьера, наша страна видела десятки премьеров до меня и после меня, дай Бог, чтобы их было много, а как для человека - все это, что сегодня после того, когда фактически распалась коалиция, когда провалили закон о ГТС, - сейчас аплодисменты в Государственной думе Российской федерации. Вот кто сейчас выиграл. Вот кто сегодня празднует”, - отметил Яценюк.