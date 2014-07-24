ОБСЕ разместит 16 наблюдателей на украино-российской границе сроком на три месяца

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации МИД РФ.

«24 июля постоянный совет ОБСЕ после десятидневных переговоров принял решение о размещении 16 наблюдателей Организации на пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе сроком на три месяца. Тем самым выполняется одно из положений Берлинской декларации министров иностранных дел Германии, России, Франции и Украины от 2 июля», - говорится в сообщении.Читайте такжеПограничники передали МВД доказательства нарушения «Градами» РФ госграницы Украины

При этом подчеркивается, что Россия пригласила наблюдателей ОБСЕ, не дожидаясь выполнения условия о прекращении огня на востоке Украины, о котором говорится в Берлинской декларации.

«Этот жест доброй воли был проявлен нами в ответ на обращение немецкой стороны и в стремлении способствовать прекращению кровопролития и урегулированию внутриукраинского вооруженного конфликта», - говорится в сообщении.Читайте такжеСНБО: Российские войска имитировали атаку на госграницу Украины

В МИД РФ рассчитывают на скорейшее прибытие наблюдателей ОБСЕ к пунктам пропуска «Донецк» и «Гуково».

«Надеемся, что их объективный мониторинг ситуации на российско-украинской границе поможет доведению до мирового сообщества правдивой информации и созданию благоприятных условий для скорейшего прекращения военного противостояния на востоке Украины», - говорится в сообщении.