СНБО: Военная техника РФ осуществляет провокации на границе с Сумской областью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На границе с Украиной продолжаются провокации со стороны Вооруженных сил России», - отметил он.

«Вчера в Сумской области в 16:20 в пункте пропуска «Грайворон» РФ колонна российской военной техники с флагами своих Вооруженных сил с 7 Бтров и БРДМ 2 на большой скорости, выехала на нейтральную полосу пункта пропуска. После приведения личного состава украинского пункта пропуска «Большая Писаревка» к бою, колонна вернулась в обратном направлении на территорию РФ», - заявил секретарь СНБО.

Читайте такжеШесть российских вертолетов вновь нарушили украинскую границу СНБОТакже Лысенко рассказал, что «вчера на российской территории напротив Сумской области по направлению села Безымянное наблюдался также движение военной колонны, которая состояла из 7 БТР с российскими флагами. Колонна, свернув с асфальтовой дороги, проследовала вдоль российско-украинской границы».

Как сообщал УНИАН, 22 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил, что Россия разместила на границе с Украиной около 41 тысячи военнослужащих.

Парубий подчеркнул, что Россия продолжает политику эскалации вооруженного противостояния в восточном регионе Украины и “прилагает все усилия для формирования условий по введению своих регулярных войск на территорию Украины под видом миротворческих войск”.

По словам Парубия, у границы стоит 150 танков, более 1 тыс. единиц другой бронетехники и 500 единиц артиллерийских систем. Все это вооружение сосредоточено в донецком направлении.

Секретарь СНБО отметил, такая же ситуация наблюдается и на других направлениях возле границы с Украиной. По его словам, там сосредоточено около 300 единиц военной техники, в том числе танков, реактивных систем залпового огня “Град” и современные системы “Торнадо”.

21 июля российские СМИ сообщали, что ВВС России перебрасывают в Краснодарский край фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики Миг-31БМ (всего - 20 самолетов), которые «отработают применение высокоточного оружия в ходе учений над Черным морем и на полигоне Ашулук».