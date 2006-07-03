Суд вынес первый приговор по делу фальсификации выборов в Мукачево

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области 30 июня вынес приговор в отношении одного из бывших заместителей председателя Закарпатской областной государственной администрации за фальсификацию результатов голосования во время выборов Мукачевского городского председателя, которым подсудимому избрана мера наказания – пять лет лишения свободы с отсрочкой выполнения приговора на один год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, данный приговор является логическим результатом расследования Генпрокуратурой уголовного дела в отношении событий 18 апреля 2004 года, связанных с выборами мэра Мукачевого.

Кроме упомянутого служебного лица за фальсификацию результатов голосования, отчасти соединенную с получением взяток, к уголовной ответственности привлечены и осуждены судами к разным срокам лишения свободы восемь руководителей участковых избирательных комиссий.

В то же время, Генеральной прокуратурой Украины принимаются меры для окончания досудебного следствия относительно организаторов и заказчиков этих преступлений.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2004 года в Мукачевом состоялись выборы городского председателя. Основными конкурентами были кандидат от “Нашей Украины” Виктор БАЛОГА (в настоящее время – председатель Закарпатской ОГА) и поддерживаемый СДПУ(о) Эрнест НУСЕР. По данным “Нашей Украины”, на выборах победил В.БАЛОГА - разрыв в голосах с Э.НУСЕРОМ составлял 5,5 тысячи. Однако территориальная избирательная комиссия объявила решение о победе Э.НУСЕРА, при чем с отрывом в 5 тысяч голосов.

20 апреля ночью в Мукачевский горисполком ворвались неизвестные, избили сторожа и похитили приблизительно 4536 избирательных бюллетеней и протоколы участковых избирательных комиссий о результатах выборов.

29 мая 2004 г. Э.НУСЕР заявил, что оставил должность городского председателя Мукачевого, по его словам, из-за оказываемого на него давления.

23 декабря 2004 г. Мукачевский горрайонный суд признал недействительными выборы городского председателя 18 апреля и восстановил в должности мэра Василия ПЕТЁВКУ.