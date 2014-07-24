Интерпол отправит вторую команду в помощь расследования катастрофы Боинга

Об этом говорится на сайте Интерпола, передает Еспресо.TV.

"После призыва Нидерландов обеспечить прозрачное расследование, после первоначального исследования в Харькове (Украина) все жертвы будут транспортированы в Хилверсум (Нидерланды), где Интерпол будет осуществлять идентификацию жертв трагедии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИнтерпол направит в Украину специалистов для расследования катастрофы Boeing-777

В нем также отмечается, что в резерве находятся и готовы поддержать Интерпол специалисты по идентификации тел из Афганистана, Австралии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Малайзии, Новой Зеландии, Южной Африки, Швейцарии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, а также совместная Северная команда, в которую входят эксперты, представляющие Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию.

Эти эксперты в дополнении к представителей Европола и Международной комиссии относительно лиц, безвести пропавшим лицам, уже развернутые в Харькове в качестве части первоначального резерва Интерпола.