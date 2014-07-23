Аваков предлагает президенту и МИД призвать ЕС и США запретить въезд руководителям российских СМИ

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал письмо к президенту Украины и МИД с предложением обратиться к Евросоюзу, США и другим странам с просьбой запретить въезд на их территорию руководителям значительного количества российских СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Среди этих персон, по словам Геращенко, руководители "Первого канала", каналов "Россия-1", "Россия-2", "Россия-24", "Евроньюз", "Моя планета", "Спорт-планета", а также мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет совет директоров ОАО ТВЦ, руководители телекомпаний НТВ и ТНТ, телеканалов "Звезда", REN TV, ТРК "Петербург", "Лайф ньюз".

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"Это все те люди, которые, находясь на своих постах, зарабатывают деньги, постоянно распространяя ложь о событиях в Украине. Если на сегодняшний день Европа и США не готовы оказать военную помощь Украине, не готовы вводить жесткие экономические санкции, то мы просим страны цивилизованного мира показать, что они - вместе с Украиной, запретив въезд этим руководителям лживых СМИ на территорию цивилизованного мира. Пусть они отдыхают за Полярным кругом, на Урале и Чукотке", - отметил он.