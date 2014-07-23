Верховная Рада не смогла принять закон об усилении борьбы с терроризмом

Как передает корреспондент УНИАН, после достаточно длительного обсуждения этого законопроекта председатель ВР Александр Турчинов предложил провести сигнальное голосование, которое показало, что в сессионном зале не хватает голосов для принятия данного закона. Таким образом, принятие было перенесено на четверг, 24 июля.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью усиления борьбы с терроризмом. В частности, он дополняет Уголовный кодекс новыми статьями, среди которых препятствование проведению антитеррористической операции, введение ответственности для должностных лиц — пособников террористов; за добровольную сдачу в плен к террористам, а также данный закон определяет именно понятие “пособник террористов”.

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Кроме того, законом предусмотрено ограничение массовых мероприятий в зоне проведения АТО.