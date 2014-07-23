Два самолета с телами пассажиров "Боинга" прибудут в Нидерланды в 16.00 по местному времени

Как сообщает нидерландский телеканал NOS, два транспортных самолета - «Геркулес» Королевских ВВС и австралийский «Боинг C-17» с телами 40 погибших уже летят в Нидерланды.

По прибытию самолетов состоится короткая церемония чествования памяти жертв катастрофы с участием премьер-министра Марка Рютте, короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы. Во время церемонии вся страна почтит память погибших минутой молчания.

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