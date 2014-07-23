Представитель президента в ВР: Кабмин медлит с ратификацией Соглашения об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Князевич сказал на заседании парламента.

“Несмотря на внутригосударственные процедуры, президент Украины официально обратился к правительству немедленно внести к президенту пакет необходимых документов и согласованный с ЕС для того, чтобы он официально, согласно Конституции, мог подать его в парламент для дальнейшей ратификации”, - сказал Князевич.

“Но к этому времени такой пакет не поступил со стороны правительства к президенту Украины”, - подчеркнул он.Читайте такжеКиев получил перечень потенциальных для России рисков от Соглашения об ассоциации

Князевич добавил, что недавно была озвучена позиция Кабмина, что “вместе с пакетом о ратификации правительство готовит план национальной имплементации соответствующего соглашения и предлагает вместе с ратификационным пакетом, чтобы президент внес и имплементационный пакет в парламент”.

Князевич подчеркнул, что до того времени, пока от правительства не поступят соответствующие документы, перекладывать ответственность на президента некорректно.

«И я бы сказал, несолидно в рамках этого зала (сессионный зал ВР - УНИАН)”, - добавил он.

Князевич отметил, что народных депутатов можно понять, поскольку, по сути, в стране началась избирательная кампания, но, по его словам, “не надо с больной головы на здоровую перекладывать то, что не переводится”.Читайте такжеКлимкин: Ратификация Ассоциации и консультации по ее реализации с РФ и ЕС - независимые процессы

Как сообщал УНИАН, фракция “Батькивщина” сегодня в очередной раз потребовала от президента Украины немедленно внести на ратификацию в ВР Соглашение об ассоциации с ЕС.

27 июня в Брюсселе Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации.

Для вступления в силу соглашение должны ратифицировать Верховная Рада Украины, Европарламент, а также все страны-члены ЕС.

На сегодняшний день документ ратифицировали парламенты Румынии, Литвы и Латвии.