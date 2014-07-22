Киев получил перечень потенциальных для России рисков от Ассоциации Украина-ЕС



Об этом во вторник журналистам сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Вчера мы получили видение российской стороной потенциальных рисков (мы не говорим о проблемах). Например, таможенное администрирование. Это - интересная область, и мы должны найти практические ответы. Но это - вопрос имплементации соглашения», - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины вновь подчеркнул, что не видит связи между ратификацией Соглашения с трехсторонними консультациями, которые ведут Украину с Россией и Европейской комиссией относительно аспектов имплементации Соглашения.

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«Это - два разных трека - ратификация Соглашения и консультации по ее имплементации. Я считаю, что это абсолютно независимые процессы. Во-первых, мы сейчас ведем трехсторонние консультации с ЕК и российской стороной, но мы не обсуждаем логику сделки, мы не обсуждаем текст соглашения. Соглашение - это живой организм, и мы можем гибко, в зависимости от потребностей украинской экономики, работать с регуляторными рамками. Например, отдельные акты ЕС мы можем имплементировать быстро или медленно. В этом аспекте у нас есть пространство для гибкости, но это важно именно нам, Украине», - пояснил Климкин.