МИД Австралии: Это варварство должно быть расследовано, а виновные - наказаны



Об этом она заявила в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Наша резолюция требует немедленного доступа к месту падения, чтобы вывезти тела, надо обеспечить прекращение огня, относиться с уважением к жертвам, все стороны должны сотрудничать, а Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов для обеспечения такого развития событий, а также, чтобы положить конец конфликта в Украине», - отметила министр.

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Кроме того, в резолюции говорится о полном, независимом международном расследовании. «Нам нужна справедливость. В резолюции говорится, что уже проводится расследование, но неприемлемо, что доступ к этому времени не обеспечивается. Надо, чтобы это варварство было расследовано, а виновные - наказаны. Мы не остановимся, пока этого не будет сделано», - отметила Бишоп.

Как сообщал УНИАН, проект резолюции, подготовленный Австралией, был единодушно принят на заседании Совета Безопасности.

Таким был результат голосования, которое состоялось во время заседания Совета Безопасности ООН.

«За» проголосовало 15 стран.