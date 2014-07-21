Правительство предлагает провести люстрацию госслужащих и правоохранителей до сентября 2015 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он сообщил, что в парламент внесены два законопроекта относительно обновления государственного аппарата и упрощения публичных сервисов. По словам министра, эти законопроекты предлагают “ввести мораторий на проведение каких-либо проверок до конца года всеми контролирующими органами Украины”.Читайте такжеРиск люстрации в том, что она может стать войной между кланами – эксперт

По словам Петренко, правительство берет на себя обязательство до 1 октября внести в парламент ряд законопроектов, которые “фактически уберут те функции контролирующих органов, которые не отвечают европейским стандартам, ликвидируют значительную часть инспекций и контролирующих органов, фактически обременительных для нашего бизнеса”.

Он добавил, что этими законопроектами, по существу, предусматривается начать процесс люстрации государственного аппарата. В соответствии с законопроектами, до 1 сентября 2015 года правительство должно организовать и обеспечить проведение с привлечением общественности внеочередной переаттестации всех государственных служащих центральных и территориальных органов власти, а также провести переаттестацию правоохранительных органов.

Как сказал Петренко, также рекомендуется генеральному прокурору Украины провести до 1 сентября 2015 года переаттестацию прокурорского и следственного состава.Читайте такжеЛюстрация в Украине должна быть продуманной, справедливой и реалистичной - Ключковский

Он отметил, что законопроектами предусмотрено упрощение доступа к государственной службе лицам, имеющим высшее образование и надлежащий профессиональный уровень.