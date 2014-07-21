ОБСЕ готовится начать мониторинг в пунктах пропуска на границе Украины и РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

«По информации представительства МИДа Российской Федерации в Ростовской области, оценочная комиссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в составе Джона Кросби (Великобритания) и Джонатана Трамбла (США) в минувшую субботу, 19 июля, завершила свою работу на территории области, подготовила отчёт о техническом состоянии пунктов пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе и предложила в качестве постоянного представительства миссии ОБСЕ в регионе «Грант-отель» в г. Каменск-Шахтинский», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальные предложения разместить постоянных наблюдателей в Гукове или Донецке (Ростовской области) по разным причинам не устроили членов оценочной комиссии.

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24 июля 2014 года в штаб-квартире ОБСЕ в Вене (Австрия) состоится заседание миссии, на котором представители 57 стран, входящих в состав данной международной организации, примут решение о сроках размещения постоянного представительства ОБСЕ на территории Ростовской области.

Как считают представители МИДа РФ в Донском регионе, постоянные наблюдатели миссии прибудут в Ростовскую область в первых числах августа нынешнего года и проведут здесь не менее трёх месяцев. В составе делегации 19 сотрудников, трое из которых – административный персонал и 16 наблюдателей: по 8 сотрудников для работы на каждом из КПП – «Донецк» и «Гуково».

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В распоряжении ОБСЕ в Каменске-Шахтинском будут семь специальных автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 14 июля МИД РФ сообщил, что Россия пригласила наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе.

«В связи с резко обострившейся обстановкой в районе проведения Киевом силовой операции на юго-востоке Украины российская сторона, в порядке доброй воли и не дожидаясь установления режима прекращения приглашает наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска Донецк и Гуково на российско-украинской границе», - говорится в сообщении.