Суд обязал Севастопольское авиапредприятие вернуть Украине 4 вертолета Ми-8

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

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«Хозяйственным судом г. Киева удовлетворен иск прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере о расторжении договора и взыскании с государственного предприятия «Севастопольское авиационное предприятие» в пользу Министерства обороны Украины средств в сумме 53,5 млн грн, перечисленных в ноябре-декабре 2013 года во исполнение условий договора по капитальному ремонту четырех вертолетов Ми-8, а также об их возвращении оборонному ведомству», - подчеркивается в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, перечисление средств было осуществлено в период руководства Министерством обороны Украины Павлом Лебедевым.