В Краматорске украинские летчики раздали жителям 300 кг крупы и 250 банок консервов

03:08, 21 июля 2014
Политика
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Военнослужащие Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины реализовали гуманитарную акцию в поддержку жителей Краматорска.

/ facebook.com/anton.petrukov

Об этом в Facebook сообщил спикер антитеррористической операции  Владислав Селезнев.

"Украинские военнослужащие в течение двух дней раздали продукты питания местным жителям, организовав гуманитарный пункт на определенном участке недалеко от центра города. 300 кг сыпучих продуктов (круп) и 250 банок мясных и рыбных консервов раздали жителям Краматорска", – написал он.

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