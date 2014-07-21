В Краматорске украинские летчики раздали жителям 300 кг крупы и 250 банок консервов

Об этом в Facebook сообщил спикер антитеррористической операции Владислав Селезнев.

"Украинские военнослужащие в течение двух дней раздали продукты питания местным жителям, организовав гуманитарный пункт на определенном участке недалеко от центра города. 300 кг сыпучих продуктов (круп) и 250 банок мясных и рыбных консервов раздали жителям Краматорска", – написал он.