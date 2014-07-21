В Горловке террористы похитили католического священника

Террористы задержали священника на въезде в город, когда он ехал на Богослужение, сообщает сайт Мyzhovkva.com.

"Он позвонил и сообщил, что его забрали. Сказал, что проверят и отпустят, когда все будет в порядке. Но что именно означает "в порядке" – мы не знаем. Сейчас его телефон работает, но он не берет трубку. Не знаем, где он", – сказали родственники отца Виктора.

При себе священник имел все документы, подтверждающие его личность, и удостоверение священника, но это не остановило боевиков.

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Также неизвестные забрали у священника все документы и автомобиль, а его удерживают в неизвестном помещении. Из плена о. Виктор Вонсович позвонил епископу-сеньору Марьяну Бучеку и сказал, что его задержали.

О похищении о. Виктора Вонсовича уже уведомлена Апостольская Нунциатура в Киеве и ординарий Харьковско-Запорожской епархии епископ Станислав Широкорадюк.