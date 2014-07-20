Никто из родственников погибших в Боинге еще не прибыл в Киев - Гройсман

Об этом он сообщил во время брифинга в воскресенье в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

По словам Гройсмана, сейчас главная задача заключается в том, чтобы убедить боевиков отпустить поезд с телами погибших, поскольку на данный момент переговоры по этому поводу не увенчались успехом.

Кроме того, Гройсман отметил, что также доподлинно неизвестно, где родственники погибших смогут забрать останки своих родных.

Читайте такжеНайдено 219 тел погибших пассажиров Боинга-777 - ГройсманВице-премьер сообщил, что для них в Киеве зарезервировано около 800 бесплатных гостиничных номеров, но пока что никто из них не прибыл в столицу Украины.

Гройсман исключил, что экспертиза тел погибших будет проводиться в Донецке. Он заявил, что это город не контролируется украинской властью, а, следовательно, является опасным для экспертов.

Читайте такжеУкраина не может гарантировать безопасность международным экспертам в зоне АТОКак сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Работе спасателей, работающих на месте катастрофы, препятствуют вооруженные террористы.