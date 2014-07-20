В Луганской области в направлении России движется колонна бронетехники - Права справа

18:16, 20 июля 2014
Политика
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В Луганской области зафиксировано движение колонн бронетехники по направлению обратно в Российскую Федерацию.

Бронетехника едет в Россию

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава  общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. По его словам, данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

Читайте такжеРуководство "ЛНР" покинуло Луганск, город контролируют полевые командиры - Права справа«Зафиксировано движение колонны бронетехники, порядка 20 единиц, которая направляется обратно в Россию через город Червонопартизанск Свердловского района Луганской области», - сказал Снегирев.

Он отметил, что связывает этот отход с крушением малайзийского самолета «Боинг-777».

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