В плену у террористов остаются 396 человек, среди которых студент из Нигерии – СНБО
В плену у террористов остаются 396 человек, судьба которых пока еще неизвестна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
Также он сообщил о похищении боевиками студента Луганского государственного медицинского университета, гражданина Нигерии.Читайте такжеЖена пленного летчика Ан-26 просит руководство Украины помочь спасти ее мужа
«Никаких требований по поводу освобождения указанного лица боевики пока не выдвигают», - добавил Лысенко.
Кроме того, он сообщил, что среди заложников - «трое журналистов, шесть политических деятелей, адвокат, судья и 321 мирный житель».
Он добавил, что «всего за время конфликта бандиты захватили 842 заложника, из которых на сегодняшний день удалось освободить 446».