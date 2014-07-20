Системы жизнеобеспечения и коммунальные предприятия в Донецке работают без сбоев

Об этом сообщает горсовет Донецка.

"Ночь с 19 на 20 июля в Донецке прошла неспокойно. По информации жителей Кировского, Ленинского и Пролетарского районов раздавались звуки выстрелов со стороны микрорайона Боссе и объездной дороги, а также сообщалось о взрывах и залпах в районе донецкого аэропорта", - отмечается в сообщении.Читайте такжеВ Донецке и Луганске боевики убивают мирных жителей и похищают людей ради выкупа - СНБО

Системы жизнеобеспечения и коммунальные предприятия работают без сбоев.

Кроме этого, в 22.00 19 июля было восстановлено электроснабжение в части жилых кварталов в Куйбышевском районе, кроме трех домов по ул. Маршала Жукова. Электричество в домах №13, №15 и №17 появилось уже сегодня утром, в 6.35.Читайте такжеВ Донецке из-за боевых действий поврежден газопровод и сети электроснабжения

Общественный транспорт движется по городским автомагистралям согласно графикам. В Донецке работают автовокзалы и автостанции. Железнодорожный вокзал принимает и отправляет как поезда дальнего сообщения, так и пригородные поезда и электрички.

В торговой сети города присутствуют все основные группы товаров