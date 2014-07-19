Австралия направит в Украину своего представителя для расследования катастрофы Boeing-777

Австралия направит своего представителя для координации и содействия в расследовании катастрофы малазийского «Боинга», сбитого 17 июля террористами в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Глава Украинского государства поблагодарил Австралию за поддержку, а также за сильную позицию на последнем экстренном заседании Совета безопасности ООН.

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Премьер-министр Эбботт ответил, что, кроме поддержки Украины, Австралия отреагировала на убийство своих граждан лицами, которые контролируются Россией, с территории, которая контролируется Россией, и из оружия, поступившем из России. Он подчеркнул, что для него это - вопрос справедливости.

Порошенко выразил обеспокоенность тем, что пророссийские террористы мешают следственным действиям на месте катастрофы и уничтожают доказательства своей вины. При этом Украина делает все для проведения расследования с участием международных специалистов.

Порошенко также пригласил Австралию к участию в расследовании под эгидой ИКАО.

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Эбботт предложил направить в Украину уполномоченного представителя Австралии для координации и содействия на месте.

Эбботт выразил благодарность Порошенко и отметил, что он очень высоко ценит все, что президент Украины делает в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Порошенко поблагодарил за готовность содействовать и заявил: «Такая огромная мировая поддержка придает нам сил. Правда на нашей стороне, потому что мы за мир и демократию».

Глава Украинского государства призвал Австралию признать террористическими организациями так называемые «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» и сообщил, что Украина готовит соответствующие юридические представления.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на рейсе находились 192 гражданина Нидерландов. Кроме того, во время катастрофы на борту самолета находились 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и 2 младенцев.

Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был ребенок.

В опубликованном списке значатся 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритания и Южная Африка).

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Среди пассажиров находились также 4 немцев, бельгийцев 4, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.

Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин катастрофы в Донецкой области малазийского авиалайнера «Боинг-777», выполнявший рейс Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), международные авиационные организации и представителей авиационной власти Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие уведомления авиационной власти Малайзии, Нидерландов, компании ”Boeing”, международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), Еврокомиссии и Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB).

Министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай сообщил, что для помощи в проведении расследования катастрофы самолета из Малайзии прибудут 62 специалиста.