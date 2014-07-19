Ночью на Луганщину со стороны РФ прошли 15 единиц военной техники - СНБО

Ночью со стороны РФ на территорию Луганской области прошли 15 единиц военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Ночью со стороны РФ на территорию Луганской области Украины прошли 15 единиц военной техники. Это является очередным доказательством того, что поддержка террористов на востоке Украины со стороны Российской Федерации не прекращается», - заявил он.