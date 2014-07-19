Милиция не нашла взрывчатки на «заминированных» в Киеве объектах
Никаких взрывоопасных предметов на территории 4 торговых центров, «5 канала» и столичного вокзала не обнаружено.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.
Как напомнили в милиции, сегодня на спецлинию «102» между 10-ю и 12-ю часами поступило семь анонимных сообщений о заминировании. (Кроме названных объектов, правоохранители сообщали о «заминировании» неизвестным и Главпочтамта на Майдане Незалежности – УНИАН).
Читайте также«5 канал» снова «заминировали»
На место происшествия выезжали специалисты взрывотехнических служб, кинологи, медики и работники ГСЧС. После обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов не выявлено, говорится в сообщении.
Читайте такжеВо Львове сегодня искали взрывчатку на площади и в ресторане
Сведения о событии внесены в единый учет районных управлений столичной милиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств по данным фактам.
Читайте такжеВ Одессе «заминировали» областной апелляционный суд