Милиция не нашла взрывчатки на «заминированных» в Киеве объектах

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как напомнили в милиции, сегодня на спецлинию «102» между 10-ю и 12-ю часами поступило семь анонимных сообщений о заминировании. (Кроме названных объектов, правоохранители сообщали о «заминировании» неизвестным и Главпочтамта на Майдане Незалежности – УНИАН).

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На место происшествия выезжали специалисты взрывотехнических служб, кинологи, медики и работники ГСЧС. После обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов не выявлено, говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесены в единый учет районных управлений столичной милиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств по данным фактам.

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