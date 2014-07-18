В Днепропетровске задержан бортпроводник, "сливавший" террористам данные о полетах ВВС
Сотрудниками уголовного розыска УВД Украины Днепропетровской и Луганской областей, совместно с УСБУ в Днепропетровской области задержали гражданина Украины, подозреваемого в террористической деятельности.
Об этом сообщает сайт МВД со ссылкой на советника Министра внутренних дел Антона Геращенко.
"Роман С. работал бортпроводником авиакомпании «Роза ветров» и по служебной необходимости часто бывал в аэропорту Днепропетровск. Согласно оперативной информации, в начале июля он встретился в Горловке Донецкой области с одним из приближенных к главе местных сепаратистов Безлеру («Бесу») по прозвищу «Балу»", - сказано в сообщении.
Читайте такжеПравоохранители предотвратили серию терактов в ДнепропетровскеСледствие располагает информацией, что после этой встречи Роман С. создал и передал «Балу» карту аэропорта Днепропетровск, отметив на ней места расположения военной техники и авиации.
В дальнейшем бортпроводник вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, продолжая информировать своих горловских кураторов по мобильному телефону и с помощью СМС о частоте и времени вылетов самолетов ВВС Украины.
Относительно шпиона открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК Украины (Терроризм). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Следственные действия в отношении задержанного продолжаются.