Совет ЕС обнародовал решение о расширении действия второй фазы санкций против РФ

"Это открывает путь для замораживания активов лиц, которые материально или финансово поддержали действия против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В соответствии с мандатом лидеров ЕС, Совет должен одобрить первый список таких лиц, в том числе из Российской Федерации, до конца июля", - говорится в письменном решении Совета ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

В настоящее время, 72 человека, которые привлечены к действиям против территориальной целостности Украины, имеют запреты на поездки и есть предметом замораживания активов. В то же время, заморожены активы двух конфискованных юридических лиц в Крыму и Севастополе.

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Юридический текст будет опубликован в субботу в официальном журнале ЕС. Сегодняшнее решение было принято по письменной процедуре.