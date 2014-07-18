Заседание СБ ООН: США не исключают причастности России к катастрофе Боинг-777

Об этом заявила представитель США в ООн Саманта Пауэр во время срочного заседания Совета Безопасности ООН, передает агентство Рейтер.

"Техническая сложность управления зенитно-ракетным комплексом SA-11 ("Бук" - ред.) такая, что вряд ли сепаратисты могли бы эффективно его применять без помощи специалистов, поэтому мы не можем исключить техническую помощь от российского персонала в управлении комплексом", - сказала она.

Напомним, сейчас продолжается заседание Совета Безопасности ООН, созванное после падения пассажирского самолета в Украине. Онлайн-трансляцию заседания можно посмотреть на сайте УНИАН.