Заседание СБ ООН: США не исключают причастности России к катастрофе Боинг-777
18:38, 18 июля 2014Политика
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Соединенные Штаты Америки не исключают участия России в сбитии самолета Боинг-777 малайзийских авиалиний над Донбасом.
REUTERS
Об этом заявила представитель США в ООн Саманта Пауэр во время срочного заседания Совета Безопасности ООН, передает агентство Рейтер.
"Техническая сложность управления зенитно-ракетным комплексом SA-11 ("Бук" - ред.) такая, что вряд ли сепаратисты могли бы эффективно его применять без помощи специалистов, поэтому мы не можем исключить техническую помощь от российского персонала в управлении комплексом", - сказала она.
Напомним, сейчас продолжается заседание Совета Безопасности ООН, созванное после падения пассажирского самолета в Украине. Онлайн-трансляцию заседания можно посмотреть на сайте УНИАН.
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